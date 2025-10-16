Tecnologia, creatività e confronto. Tornano le iniziative per ragazzi

Boom Knowledge Hub, centro di innovazione e formazione con sede a Osteria Grande in via Piemonte 6/8, propone anche per la stagione autunno-inverno una serie di iniziative rivolte a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. L’obiettivo è offrire occasioni di apprendimento e socialità attraverso esperienze formative capaci di coniugare tecnologia, creatività e innovazione in un contesto stimolante e sicuro.

Tra le proposte in programma, i ’Laboratori del sabato’, giornate a tema dedicate all’esplorazione del digitale, dell’intelligenza artificiale, del gioco, dell’immagine e della musica. Le attività, pensate per coinvolgere bambini e ragazzi in maniera attiva e divertente, si svolgono nel fine settimana e affrontano temi attuali e interdisciplinari con un approccio laboratoriale.

Il 25 ottobre appuntamento con Halloween - Boom! Busters: Caccia ai fantasmi digitali.

Il 22 novembre toccherà a Missione Boom: Il segnale perduto

Il 24 gennaio spazio a AI AM ALIVE: tra empatia, emozioni e intelligenza artificiale

Il 2 febbraio ’Gaming per Famiglie’, il 14 marzo ’Racconti visivi e immagini in movimento’, l’11 aprile ’Musica e New Generation: Il mio primo podcast’.

Durante le festività natalizie, Boom organizza inoltre un Winter Camp articolato in quattro giornate (22, 23, 29 e 31 dicembre 2025), rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il programma prevede attività dedicate a fotografia, teatro, robotica e avventure digitali, con l’intento di unire scoperta, gioco e apprendimento anche nel periodo delle vacanze scolastiche.