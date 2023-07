Tecnologia e terza età L’esempio della Coccinella

Gli ospiti della casa protetta "La Coccinella" andranno a scuola di computer, ma anche a lezione di cambiamento climatico e transazione ecologica. La Casa Residenza Anziani castellana, gestita da anni dalla cooperativa sociale Elleuno, ha avviato il "1° Festival dell’Ecologia e dell’Ambiente" e la "Scuola di Computer: non è mai troppo tardi per essere curiosi". Nello specifico si tratta di un doppio progetto che unisce corsi di formazione per il personale (sia in modalità Webinar che On the Job) con docenti qualificati e attività di animazione agli anziani, in modo da renderli partecipi sul tema del cambiamento climatico, della transazione ecologica e per l’acquisizione di competenze digital.

L’attività formativa rientra in un ampio progetto già approvato che è stato presentato dalla stessa cooperativa Elleuno sul Fondo Nuove Competenze (fondo pubblico cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19) ed è fondato anche sui pilastri del Pnrr e quindi della programmazione dei prossimi anni, ovvero transizione ecologica e transizione digitale.

"Le attività di animazione – illustra il coordinatore della struttura Samuele Preiata –, sono state inserite dalla cooperativa sociale anche se inizialmente non parte integrante del progetto di base, con l’obiettivo di coinvolgere tutti i residenti delle nostre strutture su temi apparentemente lontani, sia per l’età anagrafica che in base alle esperienze pregresse dei nostri ospiti". Il programma prevede che l’équipe di animazione elaborerà per gli anziani nuove attività e revisionerà quelle già in essere, adattandole ai due macro temi previsti dal progetto, ovvero il ‘1°Festival dell’Ecologia e dell’Ambiente’ appunto e ‘A scuola di computer… non è mai troppo tardi per essere curiosi’. I corsi di formazione specifici saranno rivolti a tutti i lavoratori fino a novembre. Per operare al meglio sui nuovi progetti, intanto, Elleuno annuncia che sono già stati messi a disposizione della struttura castellana nuovi strumenti, ovvero due tablet ed una lavagna interattiva. In attesa di mettersi ‘al lavoro’, gli ospiti della Coccinella hanno intanto festeggiato l’estate dando vita al tradizionale party serale con ‘menù’ fatto di musica e competizioni amichevoli, e arricchito dal karaoke.

Claudio Bolognesi