Tecnologie e innovazioni nel lavoro del futuro

Automazione, robotica e intelligenza artificiale. Presente e futuro al centro della conferenza di orientamento e formazione, ospitata da Aetna Group. Il forum ’Tecnologie e innovazione nel lavoro del futuro’ si è svolto nel quartier generale di Robopac, nella Sala Leonardo. Un appuntamento che ha riscosso grande successo, registrando la presenza di oltre 100 studenti provenienti dagli Its e dall’Università di Bologna, i quali hanno arricchito la discussione con numerose domande stimolanti e di grande interesse.

Spazio anche a una tavola rotonda con i professori Andrea Zucchelli, Alberto Regattieri e Lorenzo Marconi, tutti docenti della Facoltà di Ingegneria dell’Università Alma Mater di Bologna, stimolati dall’ingegner Gabriele Canini di Robopac. A chiudere i lavori, l’intervento del presidente di Aetna Group Alfredo Aureli, che ha esortato i giovani a prendere decisioni coraggiose e a portarle avanti con passione e orgoglio, "con amore per il packaging".

Il presidente ha anche sottolineato l’importanza della formazione e quanto sia fondamentale credere in sé stessi, al fine di proteggere con entusiasmo e dedizione tutto quello che è stato creato negli anni e che ha portato l’Italia ad essere il primo Paese al mondo nell’industria del packaging, rendendo ancora più forte il Made in Italy.