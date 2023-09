Tecnologie per la ceramica. Oltre 400 presenze per Sacmi

Oltre 400 presenze per 90 delegazioni da 35 Paesi. Sono i numeri dell’open week Sacmi dedicato alle tecnologie per la ceramica, organizzato in questi giorni in occasione della fiera internazionale Cersaie.

Fino al 3 ottobre, le delegazioni in visita ai luoghi della ricerca e dell’innovazione Sacmi, il Laboratorio ceramico di Imola, il Digital lab e il Kiln lab di Salvaterra di Casalgrande (Reggio Emilia).

Esplorare nuovi usi e funzioni del prodotto ceramico, entrando in segmenti di mercato ad altissimo valore aggiunto, è il cuore della proposta che Sacmi ha sviluppato aprendo le porte del Laboratorio ceramico di Imola, dove protagonista è la nuova gamma di alimentatori installati sulla linea Continua+.

Le soluzioni proposte consentono di replicare perfettamente, nel corpo e nella superficie della piastrella, l’estetica dei materiali naturali, marmi, legni, pietre o altri.

Risultato, la possibilità di entrare con un prodotto innovativo in settori come il living, l’outdoor, il furniture, dove la ceramica supera i propri usi tradizionali per trasformarsi in un prezioso piano cucina, un tavolo, un complemento d’arredo e tanto altro.

"Il principale messaggio che vogliamo trasmettere con questa edizione dell’evento – osserva Paolo Mongardi, presidente di Sacmi – è la capacità di affiancare i clienti nel dare forma a prodotti inediti, per fornirgli quindi tutte le tecnologie necessarie per realizzarli. Ci muoviamo in un contesto di mercato dove, in particolare per le aziende che lavorano sulla fascia alta, sarà sempre più importante saper pensare prodotti nuovi, estendendo gli ambiti applicativi tradizionali della ceramica, da un lato, raccogliendo le sfide della sostenibilità, dall’altro".