Imola, un tedesco salvato dai carabinieri: era sparito da 11 giorni

Lo straniero è stato intercettato da una pattuglia dei carabinieri della stazione di Fontanelice

Borgo Tossignano (Imola), 1 febbraio 2023 – La sera del 29 gennaio i militari della stazione di Fontanelice hanno controllato una persona che veniva rinvenuta in strada in stato confusionale e in precarie condizioni di salute: era in ipotermia, viste anche le temperature rigide e l’abbigliamento non adeguato.

I militari si sono subito resi conto delle gravi condizioni dell’uomo e con non poca difficoltà, visto che lo stesso risultava parlare solo in tedesco ed era sprovvisto di documenti di riconoscimento, sono riusciti ad appurare che si trattava di un cittadino tedesco.

Dalle generalità che forniva, attraverso la consultazione della Banca dati delle forze di polizia e a seguito di contatti con il centro di cooperazione della polizia austriaca, i militari hanno accertato che a carico di quell’individuo risultava esserci un provvedimento di rintraccio, in quanto si era allontanato volontariamente dal centro psichiatrico tedesco in cui era in cura.

Il dispositivo di rintraccio era stato pubblicato anche su tutti i siti della polizia tedesca, perché l’uomo aveva manifestato intenti autolesionistici e suicidari e aveva anche necessità di assumere farmaci quotidianamente.

In aggiunta, la notizia della sua scomparsa era finita anche nella trasmissione tv equivalente alla nostra ‘Chi l’ha visto?. Ma fino all’altra sera, nessuna buona notizia.

E dunque la sera del 29 gennaio, i carabinieri di Fontanelice, vista la situazione e considerate soprattutto le condizioni di salute dell’uomo, hanno richiesto subito l’intervento del personale sanitario che ha trasportavano l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Imola, ove venivano verificate le sue condizioni di salute. Successivamente l’uomo è stato trasferito al reparto psichiatrico.

I militari hanno preso contatti con la polizia e i sanitari della Germania, nonché con tutti gli organi di cooperazione internazionale, al fine di pianificare il rientro dell’uomo. Accertamenti in corso anche per capire come lo stesso sia riuscito ad attraversare la Germania, l’Austria e poi una volta in Italia, come sia riuscito ad arrivare fino a Borgo Tossignano. Achim Strauch, di 61 anni, si era allontanato da una struttura residenziale di Wiesbaden il 18 gennaio. Sembra che si sia spostato usufruendo di mezzi pubblici di trasporto.

Se è ancora in vita deve ringraziare i militari dell’Arma che lo hanno preso in consegna 11 giorni dopo la sua ‘partenza’ dal centro psichiatrico di Wiesbaden e dopo aver coperto quasi 1.000 chilometri.