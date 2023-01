"Telecamere? La prevenzione è un’altra cosa"

"Un aumento di organico da inizio anno di due agenti a tempo indeterminato e due a tempo determinato non limita il grande problema della sicurezza. Sono mesi che chiediamo rinforzi per la polizia locale, ma fino a oggi al 90% si sono rimpiazzati solo i pensionati. E soprattutto, visto il clima e la disorganizzazione del servizio, in tanti restano a Imola il minimo necessario e poi scelgono altri lidi". È l’affondo firmato dal leghista Simone Carapia, che da tempo esorta la Giunta ad avere maggiore attenzione sul versante sicurezza, con particolare riferimento all’organico della polizia locale.

Il consigliere comunale di opposizione, in questi giorni, ha inoltre chiesto e ottenuto la mappatura esatta delle telecamere presenti in città. Gli occhi elettronici, secondo quanto confermato da Comune e Area Blu, sono 42. Installati tra il 2016 e il 2022, sembrerebbero al momento tutti funzionanti.

"Ma sono uno strumento di repressione che interviene dopo che un evento si è verificato – protesta Carapia –. Questa non è prevenzione. Chi intende commettere un reato non si ferma davanti alla telecamera. Basta un cappuccio e una mascherina Covid per restare al 90% impunito. Tutti pensano che dopo che ti hanno rubato la bicicletta (esempio tipico), con la presenza delle telecamere ritorni in possesso della bici e il ladro viene arrestato all’istante. Questo non succede nemmeno nei telefilm Usa. In stazione, per esempio, ci sono diverse telecamere delle 42 citate; ma quotidianamente ci sono furti. Tanto i ladri lo sanno bene che mal che vada si prendono una denuncia irrisoria...".

Nel mirino del leghista finisce anche la qualità delle immagini registrate dalle telecamere in questione. "Nessuno pensa mai che la parte più ardua quando viene immortalato un crimine è associare con assoluta certezza un’immagine a una persona – ragiona Carapia –. E qui quando minimamente i soggetti sono travisati (nel 99% dei casi) gli avvocati ci vanno a nozze. Se uno vuol commettere un crimine, non s’interessa delle telecamere e lo fa con i dovuti accorgimenti. Quindi cos’hai ottenuto? Certo, meglio di niente; ma se ci fosse un umano in divisa forse cambierebbe un po’". Insomma, l’analisi dell’esponente del Carroccio è impietosa. "A Imola andremo avanti con le telecamere di serie B e un organico all’osso – conclude Carapia –. Per chi governa, la sicurezza è un optional che si può visionare con 42 telecamere di serie B".