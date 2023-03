Telenovela piscina "Appalto frazionato per la soluzione-ponte Così saltano le regole"

Potrebbe essersi configurato un "’frazionamento artificioso’ dell’appalto relativo alla ‘Soluzione Ponte’ della piscina di Castel San Pietro", e l’amministrazione comunale della città termale "non fa cenno di un’idonea programmazione della necessaria manutenzione ordinaria della piscina, benché faccia presente che l’ambiente della stessa è aggressivo per le strutture". Sono solo alcuni dei passaggi contenuti in un’interrogazione presentata in Regione dalla consigliera regionale Marta Evangelisti, presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia.

Nonostante la riapertura avvenuta proprio all’inizio dell’ultima settimana, il tema piscina resta caldissimo. Sono tanti infatti, secondo Fratelli d’Italia, i punti interrogativi che restano aperti sul passato, il presente e il futuro dell’impianto natatorio castellano, e l’amministrazione comunale, sottolinea la consigliera Evangelisti, alla precedente interrogazione aveva dato risposte considerate per nulla soddisfacenti. Non ha convinto, per esempio, "la tempistica di realizzazione del nuovo impianto stimata in 34 anni, che ha comportato la scelta della cosiddetta ‘Soluzione Ponte’ del pallone pressostatico", soluzione per la quale "erano stati stimati tempi di 6090 giorni" e con una spesa che ha già superato i 550 mila euro che, instilla il dubbio Fratelli d’Italia, "fa permanere il dubbio che ci sia stato un frazionamento dei lavori per eludere le soglie previste dal Codice Appalti".

Nell’interrogazione Marta Evangelisti sottolinea anche la trafila delle promesse e poi mancate riaperture, oltre al problema della rottura delle tubature che, oltre a ritardare nuovamente la riapertura, slittata a marzo, ha portato a "una perdita di 250.000 litri di acqua". La consigliera del gruppo d’opposizione chiede "se la Regione abbia considerato che potrebbe essersi configurato un ‘frazionamento artificioso’ dell’appalto relativo alla ‘Soluzione Ponte’", e se e come "la Regione ritenga opportuno interloquire con l’amministrazione al fine di addivenire a una soluzione lungimirante definitiva, magari tramite idoneo intervento di riqualificazione dell’impianto esistente che faccia seguito allo studio di pre-fattibilità già attivato dall’amministrazione stessa".

Claudio Bolognesi