Teleriscaldamento, contributi alle famiglie

Una boccata d’ossigeno, con un sostanzioso recupero in bolletta, per le famiglie con i redditi più bassi e alti carichi familiari che vivono nell’edilizia residenziale pubblica di Bologna. Hera e Acer hanno rinnovato l’accordo sul bonus per il teleriscaldamento: sarà l’azienda per la casa a fare domanda e a erogare il contributo in bolletta. Lo scorso anno sono stati distribuiti 672.228 euro ai 1.220 nuclei aventi diritto tra Bologna e Imola, con un importo variabile tra i 511 e i 712 euro per ciascun inquilino in base all’indicatore Isee e ai carichi familiari. Quest’anno Acer ha individuato tra gli affittuari Erp oltre 1.400 nuclei aventi diritto al bonus di Hera. Ulteriori verifiche di ammissibilità sono in corso sui percettori di reddito o pensione di cittadinanza. Quest’anno il contributo massimo per famiglie numerose con almeno quattro componenti arriva a 460 euro. "Va sottolineato il fatto che i nostri inquilini, persone spesso fragili che hanno difficoltà a rapportarsi con la burocrazia e la modulistica da compilare, non dovranno fare nulla – assicura il presidente di Acer Bologna, Marco Bertuzzi –. Il bonus viene richiesto direttamente da Acer".