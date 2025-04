"Temo che questo sia l’ultimo anno"

Non ha buone sensazioni Vittorio nel fare le carte al domani della F1 in città: "Secondo me, quella di maggio sarà l’ultima edizione del Gran Premio da queste parti ma spero di sbagliarmi". Sui motivi di un possibile addio della F1, però, ha pochi dubbi: "E’ solo una questione economica, alla passione non pensa più nessuno – analizza con rammarico l’uomo -. Io che ho avuto la fortuna, a soli nove anni, di assistere alla posa della prima pietra del nostro autodromo sono molto orgoglioso delle pagine di storia del motorsport scritte qui. Abbiamo visto all’opera i più grandi". Profezia azzeccata o no, la polifunzionalità dell’impianto resta un appiglio importante: "Anche perché ci sono dei costi da coprire e dei posti di lavoro da garantire – conclude -. Mi piacerebbe rivedere in azione le moto".