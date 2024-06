Tempo di asfaltature. Investiti 160mila euro per rifare tre strade

Al via domani una serie di lavori di asfaltatura di importanti strade cittadine. Le operazioni, che dureranno una settimana, interesseranno in particolare via Montericco e i viali Carducci e de Amicis. Il costo complessivo dell’intervento si aggira sui 160mila euro ed è finanziato, in base a quanto previsto dal Codice della strada, da una parte dei proventi delle multe agli automobilisti.

Da domani e fino a venerdì 14 i l lavori riguarderanno via Montericco, lato Ospedale nuovo. Pertanto, in base allo stato di avanzamento del cantiere, verranno apportate le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale: domani dalle 8.30 alle 12.30 chiusura al transito veicolare in corrispondenza della rotatoria di via Villa Clelia e di conseguenza l’istituzione del doppio senso di circolazione dall’intersezione con via San Benedetto fino al parcheggio dell’ospedale nuovo, che potrà essere raggiunto arrivando da via San Benedetto; fino a venerdì 14 (esclusi sabati e festivi) dalle 8.30 alle 17.30 restringimento della carreggiata in corrispondenza dell’area di cantiere e istituzione del divieto di sosta con rimozione veicoli su tutti gli stalli auto posti sul tratto tra le vie San Benedetto e Villa Clelia (lato Rsa).

Da lunedì 10 a venerdì 14 giugno i lavori riguarderanno invece viale Carducci. In questo caso, per tutta la durata del cantiere è prevista (ogni giorno dalle 8.30 alle 17.30) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione veicoli su tutto il tratto di strada tra viale Andrea Costa e via Vittorio Veneto e l’istituzione del senso unico di circolazione gestito da movieri con direzione Faenza, da via Vittorio Veneto verso viale Andrea Costa (eccetto che per i mezzi dei vigili del fuoco).

Mercoledì 12 e giovedì 13 giugno ultima tranche di lavori di asfaltatura in viale De Amicis. Dalle 8.30 alle 17.30, in entrambe le giornate, divieto di sosta con rimozione veicoli nel tratto compreso tra viale Andrea Costa e via Selice e senso unico di circolazione gestito da movieri con direzione Bologna, da Via Selice verso viale Andrea Costa.

"Prosegue l’investimento nella manutenzione stradale, che sappiamo essere un settore sensibile per la quotidianità di tanti cittadini – sottolineano il sindaco Marco Panieri e l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini –. Andiamo avanti con stanziamenti importanti, che nel 2024 arriveranno complessivamente a oltre 3,5 milioni di euro, cifre mai stanziate dal Comune tenendo insieme anche la ricostruzione post-alluvioni. Ricordiamo che fino al 2020 erano previsti 200mila euro all’anno, mentre già nel 2021 con la nostra amministrazione furono aumentati a oltre 800mila. Ci sono ancora tante necessità – concludono – , in particolare nel forese, e la nostra intenzione è proseguire in questo impegno di maggiore attenzione".