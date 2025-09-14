Tempo di asfaltature. Lavori in zona stazione e quartiere Marconi

Riguarderanno soprattutto il quartiere Marconi e la zona adiacente alla stazione ferroviaria gli interventi di manutenzione stradale per il rifacimento degli asfalti programmati in città per la prossima settimana. Le operazioni in questione, destinate a modificare la circolazione in diverse vie, saranno portate avanti dalla ditta Sintexcal su incarico di Inrete Distribuzione. Lo ha annunciato ieri il Comune, spiegando che gli interventi riguardano circa 2.200 metri quadrati di asfalto e sono dovuti al ripristino post-lavori previsto dal nuovo ‘Regolamento scavi’.

"Un’azione di sinergia fra Hera, Comune, Area Blu, polizia locale e l’azienda incaricata per ridurre al minimo gli impatti e che vanno ad aggiungersi al piano straordinario già varato dall’amministrazione sulla manutenzione stradale", assicurano da piazza Matteotti.

Domani e martedì. Dalle 8.30 alle 18 lungo i viali Pambera e Carducci divieto di sosta con rimozione veicoli con senso unico alternato regolato da movieri (Carducci) e semafori (Pambera). Previsti anche restringimenti di carreggiata e riduzioni temporanee di corsie, piste ciclabili e marciapiedi.

Martedì e mercoledì. Dalle 7 alle 18 in via Guidaccio da Imola divieto di sosta con rimozione veicoli; senso unico alternato con regolazione semaforica; restringimenti di carreggiata e riduzioni temporanee di corsie, piste ciclabili e marciapiedi.

Da mercoledì a venerdì. Dalle 7 alle 18 in viale don Minzoni, via Piave e viale XXIV Maggio (zona stazione) scatterànno: divieto di transito nei tratti interessati, con accesso consentito solo a residenti, aventi titolo, mezzi di soccorso e forze dell’ordine; divieto di sosta con rimozione veicoli; senso unico alternato regolato da movieri; restringimenti di carreggiata e riduzioni temporanee di corsie, piste ciclabili e marciapiedi.

"La segnaletica temporanea sarà predisposta a cura della ditta esecutrice e costantemente monitorata per garantire sicurezza e fluidità della circolazione", fanno sapere dal Comune.