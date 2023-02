Tennis in Autodromo, il match è già finito

La storia tra il tennis e l’Autodromo finisce senza che la racchetta abbia mai toccato la pallina. Gli organizzatori del torneo che si sarebbe dovuto svolgere a fine maggio all’Enzo e Dino Ferrari, sfrattato dal Gran premio di Formula 1 in programma dal 19 al 21 dello stesso mese, hanno ufficializzato ieri l’annullamento della manifestazione alla quale avevano già aderito campioni del calibro di Alexander Zverev, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Un epilogo ormai previsto, dopo che gli stessi ideatori dell’evento avevano intrapreso le vie legali nel tentativo di vedere riconosciute le proprie ragioni, ma destinato comunque a rappresentare uno spartiacque nella stagione del circuito.

"Nonostante il ricorso al tribunale di Bologna per ottenere il rispetto del contratto concluso da Cc Lab Italia con Formula Imola, quest’ultima ha continuato a sostenere una (invero impossibile) co-esistenza dei due eventi – protestano gli organizzatori della manifestazione – di fatto confermando il proprio inadempimento agli impegni assunti e, al tempo stesso, tentando di imporre soluzioni organizzative non professionali e non in linea con il progetto".

Un progetto, quello di portare il grande tennis su un campo in terra battuta da allestire lungo il rettilineo dell’Autodromo a cavallo tra gli Internazionali di Roma e il Roland Garros, "annunciato al pubblico in conferenza stampa, in data 20 gennaio 2022, alla presenza di tutte le autorità pubbliche rappresentative del territorio", ricordano oggi da Cc Lab.

Peccato che, qualche mese dopo, sia stato presentato il calendario 2023 del Mondiale di Formula 1, con il Gran premio di Imola collocato a maggio anziché nella tradizionale finestra di fine aprile. E si sia finiti davanti ai giudici. "Anche a motivo delle erronee e fuorvianti tesi difensive di Formula Imola, a oggi il tribunale di Bologna non si è ancora pronunciato", ricostruiscono gli organizzatori. E aggiungono: "Tuttavia, il decorso del tempo, e la ormai evidente impossibilità di poter disporre dell’Autodromo dal 17 maggio 2023 (come garantito contrattualmente), ci costringe ad annullare l’evento".

Detto questo, "siamo veramente dispiaciuti, ma soprattutto profondamente delusi dalla non professionalità dimostrata dagli esponenti di Formula Imola che hanno, di fatto, totalmente subordinato gli impegni contrattuali (e non) che avevano personalmente assunto nei nostri confronti ad altri interessi". Il tutto "senza adoperarsi in alcun modo per preservare un evento unico nel suo genere – attaccano da Cc Lab – che avrebbe potuto portare prestigio e nuova linfa vitale ad un Autodromo da sempre legato solo e soltanto agli sport motoristici".

Su queste basi, margini per ricostruire lo strappo non ce sono. "L’annullamento dell’evento segna la fine della idea, condivisa con Formula Imola, dare una impronta ‘made in Italy’ alla nuova manifestazione Tennis on the Racetrack", vanno avanti gli organizzatori. E concludono: "Nonostante questa battuta di arresto, delle cui conseguenze negative Formula Imola e tutti i suoi esponenti saranno chiamati a rispondere, Tennis on the Racetrack prosegue la sua corsa verso l’Europa e altri Continenti".