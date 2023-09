Tensione al Circondario ‘No’ alle nuove regole

Sale la tensione al Circondario. Al termine di un’assemblea molto partecipata, che ha visto la presenza di 140 dipendenti su 200, i lavoratori dell’ente di via Boccaccio hanno espresso parere negativo al nuovo regolamento orario. E chiedono ora che l’entrata in vigore del provvedimento, contestato sul fronte politico anche da una parte dell’opposizione (nello specifico il M5s), slitti al 1° gennaio del 2024.

Va detto che il lavoro svolto nelle scorse settimane dai sindacati sul versante del regolamento, già posticipato da inizio settembre al prossimo 1° ottobre, aveva portato a ottenere alcuni risultati concreti. Tra questi, riferiscono i Cobas, "la cancellazione d’ufficio delle ferie non godute nei tempi previsti; il riconoscimento dello straordinario solo dopo 30 minuti (ora portati a 15 con riconoscimento una volta effettuato l’orario d’obbligo); la previsione dell’orario libero su autorizzazione del dirigente per particolari casistiche di lavoratori".

Secondo i Cobas rimangono tuttavia irrisolti molti nodi, come la cancellazione dell’orario aggiuntivo oltre un certo limite di ore, la riduzione per alcuni enti della fascia di flessibilità in uscita, problemi connessi alla compresenza; la questione di limiti per il buono pasto non previsti dal contratto nazionale.

"È importante ribadire che non si chiedono favori all’Amministrazione ma si tratta di rendere il testo equo e conforme alle norme vigenti e al contratto nazionale", proseguono i Cobas, che dicendosi pronti a "intraprendere le azioni che riterranno più opportune per contrastare questo regolamento e la metodologia adottata sollecitano le Rsu ad attivarsi analogamente in tal senso assicurando il proprio sostegno".

Più interlocutoria, in questa fase, la posizione di Cgil, Cisl, Uil e Csa, che in estate avevano minacciato lo stato di agitazione del comparto e perfino lo sciopero del personale nel caso in cui non fossero state apportate le modifiche richieste al nuovo regolamento orario.

"La pre-intesa non è passata. E questo ci lascia nell’impossibilità di proseguire le trattative con l’amministrazione, che aveva già dichiarato di aver raggiunto il punto limite nei confronti delle richieste sindacali", osserva Giuseppe Rago, coordinatore locale della Uil.

Insomma, la situazione risulta particolarmente delicata. "Non vedo quale possa essere la finalità di una partenza posticipata del nuovo regolamento – conclude Rago –. Non cambierebbe nulla. L’amministrazione ha fatto passi in avanti rispetto alla proposta organizzativa iniziale, ora la preoccupazione è che quanto emerso dall’assemblea possa costituire un ostacolo in futuro".