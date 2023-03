Tenta di gettarsi dal ponte, giovane salvato dalla polizia

Un uomo in preda a un forte stato di agitazione è stato avvisato l’altra sera da un automobilista di passaggio sul ponte di via Pisacane che, non perdendo un istante, ha deciso di avvisare immediatamente il commissariato di polizia.

L’uomo, un 31enne, sembrava intenzionato a porre fine alla propria vita e il rapido arrivo di una pattuglia ha impedito che si verificasse la tragedia.

Il 31enne, infatti, aveva un capo della corda legata al collo e l’altro al ponte ed era pronto a lanciarsi nel vuoto.

La capacità di dialogo degli agenti e il rapido intervento degli stessi si sono però dimostrati determinanti.

I poliziotti, infatti, si sono avvicinati al giovane per convincerlo a rinunciare al suo intento e, approfittando di una sua distrazione, sono quindi riusciti ad afferrarlo riportandolo dalla parte della balaustra che dà sulla strada.

L’uomo, che aveva avuto problemi con gli stupefacenti ed era in preda allo sconforto per l’allontanamento dalla comunità di recupero, è stato trasportato in ospedale dove è ancora ricoverato.