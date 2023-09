Tenta di irrompere a casa della ex, 56enne arrestato

Violazione del divieto di avvicinamento alla casa familiare e ai luoghi frequentati da moglie e figlie, atti persecutori e possesso di oggetti atti a offendere. Sono queste le accuse che gravano nei confronti di un 56enne, residente in città, arrestato dagli uomini del commissariato dopo aver tentato di irrompere nell’abitazione della ex compagna.

Ad avvisare gli agenti è stata, nei giorni scorsi, la stessa che abita al terzo piano di un condominio della città.

è già sera quando la donna, in preda al panico, chiede aiuto al commissariato. In pochi minuti arriva sul posto una volante e gli agenti, temendo per l’incolumità della signora, si precipitano all’interno del caseggiato trovando il 56enne ancora sul pianerottolo con l’intenzione di irrompere nell’appartamento come testimonia il pomello della porta d’ingresso danneggiato a causa dei tentativi di manomissione messi in atto dall’uomo.

Per accedere nell’abitazione il 56enne aveva approfittato della presenza di alcune impalcature ammettendo davanti agli agenti che la sua intenzione era quella di parlare con la moglie per "ricostruire" il rapporto andato in frantumi.

Una proposta che la donna ha però rispedito immediatamente al mittente.

Durante la perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, immediatamente sequestrato dagli agenti.

L’uomo è stato quindi trasportato al carcere della Dozza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il giudice, valutando quanto accaduto, ha così disposto un aggravamento della misura cautelare, disponendo la custodia cautelare in carcere.

