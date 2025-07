Tenta il furto all’Outlet. Polizia locale trova il ladro. Denunciato un 39enne

Stava provando a rubare, con una certa destrezza, dentro un negozio di vestiti del Castel Guelfo The Style Outlets. La Polizia locale del Nuovo Circondario Imolese invece interviene e sventa il tentato furto. Nei guai un 39enne di origine rumena che è stato denunciato, in stato di libertà, per furto aggravato e possesso di oggetti atti ad offendere.

L’episodio si è verificato martedì pomeriggio, intorno alle 17,45. In quel momento una pattuglia del corpo di Polizia locale del Nuovo circondario imolese stava svolgendo il servizio di controllo sul territorio, quando si è accorta di una situazione anomala ed è prontamente intervenuta sventando un tentativo di furto all’interno di un negozio di vestiti dell’outlet di Castel Guelfo, un luogo molto frequentato dagli emiliani romagnoli e non solo.

Gli agenti, in collaborazione col servizio di vigilanza dell’outlet, insospettiti da alcuni movimenti anomali, sono riusciti così a sorprendere il responsabile, interrompendo l’azione criminosa e recuperando la refurtiva. All’interno del suo veicolo, percheggiato nella zona di sosta dell’outlet, è stata poi rinvenuta una borsa schermata solitamente utilizzata per eludere i sistemi anti-taccheggio, che però non è stata utilizzata in questa circostanza. Nei suoi confronti si è proceduto quindi con la denuncia in stato di libertà per furto aggravato, e possesso di oggetti atti ad offendere.

Al setaccio anche le telecamere per controllare i movimenti del 39enne finito nei guai, oltre ai sistemi di videosorveglianza del negozio in questione.