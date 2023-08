Tenta rapina al Famila Arrestata dalla polizia

Agenti del commissariato di polizia hanno arrestato per tentata rapina impropria una imolese di 50 anni, con precedenti per furto, in relazione a un episodio avvenuto al supermercato Famila. La donna, una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, aveva cercato di uscire dal supermarket senza pagare la merce che aveva infilato in uno zaino e nella borsa.

Alle casse, la sua mossa non era però passata inosservata agli addetti alla sicurezza i quali, insieme alla direttrice del negozio, l’hanno fermata all’esterno, chiamando la polizia. In questo frangente, la donna ha colpito la direttrice con schiaffi al volto, strattonandola con violenza. Gli agenti sono sopraggiunti e si sono confrontati con la donna, in evidente stato di ubriachezza, convincendola a restituire lo zaino, dove aveva riposto generi alimentari.

In un secondo momento la cinquantenne ha aperto anche la borsa, dove c’erano un polipo e degli omogeneizzati. In totale, la merce che era stata sottratta al supermercato valeva circa 130 euro. La buona notizia è che nessuno degli articoli rubati e poi restituiti erano stati danneggiati in qualche modo, ragion per cui il supermercato ha potuto rimetterli in vendita.

La direttrice del Famila è stata poi trasportata in ospedale, dove i sanitari le hanno riscontrato una distorsione alla spalla sinistra, giudicandola guaribile in dieci giorni. In ragione di queste lesioni, l’imolese è stata denunciata non per furto, ma per tentata rapina impropria. L’arresto è stato convalidato; ora l’imolese è in stato di libertà in attesa del processo.