Tentata rapina al parco dei Gatti: "Erano due ragazzi incappucciati"

Travisati da cappuccio e scaldacollo, intimano a una donna di consegnare loro tutto il denaro in suo possesso. Davanti al suo no, fuggono. L’inquietante episodio – una tentata rapina, a tutti gli effetti – è avvenuto qualche giorno fa a Castel San Pietro nel parco dei Gatti, a poca distanza da viale Roma e, dunque, a pochi passi anche dal cuore della città. A denunciarlo è stata una donna castellana che stava passeggiando in zona, e che poi ha avvisato anche la polizia locale prima e i carabinieri poi.

La donna si trovava nel parco, intorno alle 18.30. "Sono stata fronteggiata da due ragazzi molto giovani – ha denunciato anche in una chat di whatsapp allertando i presenti del gruppo e invitandoli al passaparola -. Avevano entrambi una felpa addosso con cappuccio e scaldacollo alzato fin sotto gli occhi". Travisati da quell’abbigliamento i due hanno apostrofato con decisione la donna: "Mi hanno ordinato maleducatamente e con parolacce di dare loro tutti i soldi che avevo. In mano – ha aggiunto la donna -, avevano qualcosa, che non ho potuto vedere se fosse un accendino o un coltellino".

Sorpresa per l’improvvisa e inattesa situazione, la castellana non si è spaventata: "Ho pensato che fosse uno scherzo – ha riferito – e ho detto che non avevo nulla. Mi hanno chiesto se ne fossi veramente sicura, e al mio ribadirgli di non aver denaro, si sono allontanati".

La donna ha fatto lo stesso racconto alla polizia locale, alla quale si è presentata un’ora più tardi, sulle 19.30. Ha aggiunto che le due persone che le si erano parate davanti chiedendole denaro avevano un età presumibilmente compresa tra i 17 e i 22-23 anni, dunque giovanissimi, magri, e indosso avevano uno una felpa con cappuccio grigio, l’altro una felpa nera con cappuccio dello stesso colore". L’episodio è avvenuto proprio a pochi giorni da un’interpellanza presentata in consiglio comunale dall’opposizione sul tema del disagio giovanile in città, a sua volta protocollata a distanza di poche settimane da episodi di imbrattamenti di edifici pubblici e, soprattutto, dal caso di un minorenne fermato in pieno centro e minacciato con una lametta da coetanei per farsi consegnare un ‘bottino’ di 5 euro. Claudio Bolognesi