Truffa a un’anziana sventata: premiati i cassieri allo sportello

Imola, 14 ottobre 2025 – Una signora anziana è alla cassa della Banca di Imola, agitata. Si è diretta all’istituto bancario per prelevare i gioielli che ha nella cassaforte. Si è mossa dopo aver ricevuto una chiamata da parte di un ’finto’ carabiniere. Ma lei ancora non sa di essere coinvolta in un tentativo di truffa. L’uomo infatti, dietro alla cornetta, le ha riferito che l’auto del marito è stata fermata perché a bordo si trovavano persone sospettate di aver rubato dei gioielli. Così, da finto militare, chiede che i presunti preziosi ritrovati nella macchina siano da confrontare con quelli che ha lei. Perciò l’anziana, preoccupatissima, non avendo i monili in casa, corre in banca dove li custodisce. Ma qui, i due addetti allo sportello, Marcello Medici e Luca Minichiello, si accorgono che qualcosa non torna. E così ne parlano subito con il direttore della filiale. La prontezza del personale della Banca di Imola fa sì che venga rifiutata la richiesta dell’anziana. Poi il consiglio in via cautelare, alla signora, di contattare i suoi familiari.

Ecco, Minichiello e Medici, ieri, nella sede della Banca di Imola, in via Appia 21, sono stati premiati per la loro bravura e prontezza. “Questo episodio – ha dichiarato il presidente della Banca di Imola Giovanni Tamburini – dimostra ancora una volta quanto siano fondamentali la formazione e la sensibilizzazione del personale, soprattutto in un contesto in cui le truffe, in particolare alle persone più anziane, sono purtroppo in aumento. A questi ragazzi va il nostro ringraziamento più sentito per l’attenzione prestata e l’alto senso civico dimostrato”.

Infatti, grazie a Minichiello e Medici, l’anziana aveva chiamato alla figlia che poi aveva subito avvisato i carabinieri di Imola. I militari dell’Arma, in pochissime ore, erano riusciti a rintracciare l’uomo dietro la cornetta. Si trattava di un 37enne, già noto alle forze dell’ordine. Una segnalazione che aveva così portato all’arresto del truffatore. Ieri perciò, alla premiazione, c’era anche il comandante della Compagnia dei carabinieri di Imola, il Maggiore Domenico Lavigna. Presente anche il direttore generale della Banca di Imola Sebastiano Masetti che sottolinea l’importanza di una sinergica e continua collaborazione fra Banca di Imola, appartenente al gruppo bancario La Cassa di Ravenna, e autorità di pubblica sicurezza, per rafforzare la tutela della clientela, soprattutto delle fasce più fragili.