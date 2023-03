Tentato furto al centro sociale Infranta la finestra di un balcone

Malviventi in azione l’altra notte. Attorno alle tre, infatti è stato messo a segno un tentativo di furto al centro sociale di Zolino in via Tinti. I banditi, secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, si sarebbero arrampicati sul tetto dello stabile e, dopo aver infranto i vetri di un balcone, si sarebbero introdotti all’interno del locale.

In base a un primo sopralluogo effettuato, il centro sociale avrebbe riportato alcuni danni causati dall’irruzione dei malviventi, ma nulla sarebbe stato asportato.

Sul posto si sono portate una pattuglia della vigilanza Coopservice e una volante del locale commissariato. Agenti e guardie si sono messe immediatamente alla ricerca dei banditi che pare siano fuggiti nelle vicine campagne. Come spesso avviene in questi casi, il buio si è dimostrato il miglior ’alleato’.