Tentato omicidio al parco. L’accoltellato ancora in ospedale. Il 15enne presto verrà ascoltato

Il 14enne colpito da tre fendenti al petto e all’addome è ancora in Rianimazione, sveglio ma in prognosi riservata. Mentre l’accoltellatore, di 15 anni, si trova in un istituto penale per i minorenni, in attesa di essere ascoltato dopo l’arresto dei carabinieri di martedì sera, a Castel San Pietro. Sul movente che ha spinto il giovane, originario dell’est Europa, a compiere questo gesto violento non ci sono ancora certezze. Bisognerà aspettare che il ragazzo parli durante l’interrogatorio e chiarisca i contorni della vicenda per cui è indagato per tentato omicidio. Ovvero, se i due si conoscessero, se ci fossero screzi pregressi – cosa, per ora, esclusa – o se invece sia stato uno scatto d’ira. L’unica certezza è invece l’arma usata dal 15enne, un coltello da cucina che aveva preso a casa. Poi, con il volto parzialmente coperto da un cappuccio, si è diretto verso il parco in viale Terme. Qui, una volta arrivato nelle vicinanze del 14enne, originario dell’Asia meridionale, che stava giocando con gli amici, ha estratto l’arma e lo ha colpito. Poi, si è dileguato. Da lì la chiamata al 118 da parte dei passanti, l’arrivo dell’ambulanza e il trasferimento al Maggiore: è ancora in Rianimazione, sveglio ma in prognosi riservata. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della stazione di Castel San Pietro che hano iniziato a raccogliere le testimonianze, cercando l’accoltellatore. Lo hanno trovato sempre nella zona compresa tra l’Arena, lo stadio comunale, piazzale Vittorio Veneto, viale dei Ciliegi e via Viara. Zone dove nelle ultime settimane ci sono stati danni ad attività commerciali, furti e altri disagi, fanno sapere alcuni residenti. Possibile che i fatti siano correlati al giovane arrestato attorno alle 22 di martedì. Al momento dell’identificazione aveva ancora il coltello con sè, infilato tra la cinta e i pantaloni. Ma non ha saputo dire il perché di quel gesto, lasciando l’interà comunità "scossa", come detto dalla sindaca Francesca Marchetti.