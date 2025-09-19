Tentato omicidio al parco. L’accoltellato ancora in ospedale. Il 15enne presto verrà ascoltato

Il 14enne colpito da tre fendenti al petto e all’addome è ancora in Rianimazione, sveglio ma in prognosi riservata. Mentre l’accoltellatore, di 15 anni, si trova in un istituto penale per i minorenni, in attesa di essere ascoltato dopo l’arresto dei carabinieri di martedì sera, a Castel San Pietro. Sul movente che ha spinto il giovane, originario dell’est Europa, a compiere questo gesto violento non ci sono ancora certezze. Bisognerà aspettare che il ragazzo parli durante l’interrogatorio e chiarisca i contorni della vicenda per cui è indagato per tentato omicidio. Ovvero, se i due si conoscessero, se ci fossero screzi pregressi – cosa, per ora, esclusa – o se invece sia stato uno scatto d’ira. L’unica certezza è invece l’arma usata dal 15enne, un coltello da cucina che aveva preso a casa. Poi, con il volto parzialmente coperto da un cappuccio, si è diretto verso il parco in viale Terme. Qui, una volta arrivato nelle vicinanze del 14enne, originario dell’Asia meridionale, che stava giocando con gli amici, ha estratto l’arma e lo ha colpito. Poi, si è dileguato. Da lì la chiamata al 118 da parte dei passanti, l’arrivo dell’ambulanza e il trasferimento al Maggiore: è ancora in Rianimazione, sveglio ma in prognosi riservata. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della stazione di Castel San Pietro che hano iniziato a raccogliere le testimonianze, cercando l’accoltellatore. Lo hanno trovato sempre nella zona compresa tra l’Arena, lo stadio comunale, piazzale Vittorio Veneto, viale dei Ciliegi e via Viara. Zone dove nelle ultime settimane ci sono stati danni ad attività commerciali, furti e altri disagi, fanno sapere alcuni residenti. Possibile che i fatti siano correlati al giovane arrestato attorno alle 22 di martedì. Al momento dell’identificazione aveva ancora il coltello con sè, infilato tra la cinta e i pantaloni. Ma non ha saputo dire il perché di quel gesto, lasciando l’interà comunità "scossa", come detto dalla sindaca Francesca Marchetti.
CronacaTentato omicidio al parco. L’accoltellato ancora in ospedale. Il 15enne presto verrà ascoltato