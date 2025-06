Tentato omicidio a Imola: preso un ragazzo di 19 anni dopo una violentissima nel parcheggio di Parco Tozzoni

Imola, 3 giugno 2025 - In una sera di maggio ha ferito due ragazzi di 20 e 24 anni al culmine di una lite scoppiata nel parcheggio vicino al chiosco di Parco Tozzoni. Una delle vittime era anche finita in ospedale in pericolo di vita per una coltellata arrivata a pochi centimetri dal cuore.

Dopo poco meno di un mese di indagini portate avanti dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile, un diciannovenne di Imola è stato identificato come l'autore dell'aggressione e ora è indagato per tentato omicidio volontario, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.

Il tutto era accaduto il 15 maggio scorso quando, intorno alle 19, le due vittime di 20 e 24 anni (residenti nel Ravennate) si sono presentate al pronto soccorso di Imola per farsi medicare una serie di ferite da taglio, causate da un oggetto a punta che il diciannovenne di origini straniere, ora indagato per tentato omicidio, avrebbe usato per colpirli durante una lite avvenuta nel parcheggio a fianco del chiosco di Parco Tozzoni.

Inoltre, per il ventenne, subito curato in pronto soccorso, era stato necessario un delicato intervento chirurgico perché in pericolo di vita, visto che uno dei colpi ricevuti era arrivato a pochi centimetri dal cuore.

I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola, al termine delle indagini, hanno identificato il diciannovenne imolese come presunto autore dei fatti e per questo ora è indagato per tentato omicidio volontario, lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.