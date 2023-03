Terminati i lavori all’impianto idrico In piscina riaprono tutte le vasche

Da ieri sono aperte tutte le vasche e sono riprese le attività nella piscina comunale di Castel San Pietro. Conclusa la settimana scorsa la riparazione della rottura nell’impianto idrico, lunedì scorso erano già state riaperte la vasca grande sotto il pallone pressostatico e quella per bambini. Riprendono dunque a pieno regime sia i corsi organizzati dalle associazioni che afferiscono a Swim Castello che la pratica sportiva libera in capo al gestore Sogese. "Un apprezzabile vantaggio di questa sistemazione è che sotto il pallone si respira bene, non c’è l’aria pesante che caratterizza le strutture tradizionali – sottolineano i collaboratori di Sogese presenti nella struttura -. Certo sarebbe stato meglio se non fosse successo nulla, ma una volta superate tutte le difficoltà e i contrattempi che si sono verificati, la soluzione provvisoria scelta dal Comune risulta funzionale. Rispetto alla versione estiva, sono state fatte le righe sul fondo, i divisori per le corsie, i blocchi di partenza, sono stati montati i nuovi pali con i tiranti e le bandierine che servono per chi nuota a dorso, la nuova illuminazione. La temperatura dell’acqua è di circa 27 gradi, come previsto per tutte le piscine, mentre per bambini arriviamo a circa 31 gradi, massimo 32 quando ci sono i bebè".

"Tornati finalmente a regime con le attività in acqua - annuncia il sindaco Fausto Tinti - possiamo ora pensare alla prossima estate. Parallelamente, prepariamo il terreno a chi verrà dopo di noi per dare alla città un nuovo impianto natatorio".