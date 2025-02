Termometro giù e neve. Imbiancate le colline,. Sillaro ’sotto controllo’

Maltempo e una piccola picchiata delle temperature, che ha portato alcuni dei primi fiocchi bianchi di quest’inverno sulle alture del Circondario, mentre sulla bassa e sulla città cadevano solo gocce di pioggia. Suggestive le foto dei dintorni di Giugnola (agli estremi confini dell’Imolese, fra Romagna e Toscana), ieri ancora imbiancate, mentre, nella sera di San Valentino era scesa la neve anche in paese oltre che su una porzione di abitato di Castel del Rio, per poi sciogliersi abbastanza rapidamente nella mattinata di ieri.

Non si sono registrati particolari problemi, dato che i maggiori accumuli di neve sono stati registrati a quote più elevate. Ben più abbondanti infatti le precipitazioni sull’Appennino bolognese e su parte di quello romagnolo: in realtà un po’ meno di quanto ci si aspettasse. La quota neve è rimasta più alta di 100/200 metri, qualche fiocco nelle aree interne si è spinto fin sui 400 metri. Previsione rispettata invece per l’area centrale emiliana: la neve ieri ha sfiorato i 100 metri di quota tra parmense e reggiano, sul modenese è restata invece più alta. Sotto controllo la situazione dei fiumi, in particolare quella del Sillaro che, venerdì sera, in alcuni tratti ha sfiorato l’allerta arancione.