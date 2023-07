Terrazza box e paddock più sicuro I piani del Con.Ami per il circuito

di Enrico Agnessi

Da un lato la messa in sicurezza idraulica del paddock 2, dall’altro una nuova area hospitality sopra i box. Sono due i fronti sui quali il Con.Ami è pronto, a patto che gli studi preliminari restituiscano risposte soddisfacenti, a tornare a investire in Autodromo. Del resto, le immagini dei tir bloccati dall’acqua all’indomani dell’alluvione del maggio scorso, per quanto la Formula 1 abbia sottolineato l’enorme lavoro fatto dai tecnici per asciugare subito l’area, non sono stati un bello spot per il circuito. E così, dopo gli interventi seguiti alla fiumana del 2014, quando la violenza dell’acqua distrusse le paratie allagando anche il paddock 1, ora il Consorzio punta a rafforzare anche la protezione del piazzale più vicino al centro medico.

A differenza di nove anni fa, tecnicamente a maggio il Santerno non ha straripato in quel tratto. Il fiume, per quanto il livello dell’acqua abbia raggiunto livelli record, è rimasto infatti sempre al di sotto degli argini. Lo certificano le mappe del Comune; e anche nelle immagini aree dell’alluvione si vede un’ampia striscia di verde tra il marrone del Santerno e il rosso della barriera. Ma l’area, tra l’altro in leggera discesa,è finita comunque sott’acqua.

Ecco perché nelle carte del Consorzio, che in questa fase ha affidato alla società faentina Enser (13mila euro più Iva) una "redazione di ipotesi preliminare" e relativa "stima dei costi" per gli interventi di messa in sicurezza del paddock 2 si parla solo di "valutazioni preliminari sui fenomeni erosivi nella sponda destra" del fiume. Si tratterebbe, in pratica, di movimentazione e dislocamento dei sedimenti, per azione della corrente idrica.

Di tutt’altra natura, invece, gli interventi di ampliamento dell’Autodromo. Il punto di partenza, in questo caso, è rappresentato dalla passerella pedonale da 2,5 milioni di euro costruita in tutta fretta per il Gran premio di Formula 1, ma da allora rimasta di fatto inutilizzata dopo l’annullamento della gara.

Bene, dopo quell’investimento, il Con.Ami prova ad alzare l’asticella per venire incontro alle richieste sempre più pressanti del Circus in materia di accoglienza degli ospiti vip. Per questo motivo, il Consorzio dei 23 Comuni ha dato il via libera a un’indagine preliminare sulla "fattibilità tecnica-strutturale di sopraelevazione delle strutture esistenti dei paddock" dell’Autodromo. Valore dell’affidamento: 15.600 euro.

Per altri 34.840 euro (in entrambi i casi Iva esclusa), lo studio di architettura Arklab (lo stesso che ha disegnato la nuova passerella) dovrà invece presentare al Con.Ami uno "studio di fattibilità preliminare per la sopraelevazione del terrazzo corpo box per nuova area hospitality".

Muovendosi idealmente di qualche centinaia di metri rispetto al rettilineo centrale, e spostandosi dalle parti della Tosa, è arrivata in questi giorni la conferma dello stanziamento di 800mila euro di fondi europei gestiti dalla Regione per la creazione di quella che verrà ribattezzata la "Casa degli eventi", in Autodromo, immobile nelle vicinanze del parco delle Acque minerali acquistato qualche tempo fa dal Consorzio, che contribuirà al progetto investendo un ulteriore milione e 150mila euro.

"L’unicità e la posizione del lotto, collocato in una vasta area verde di circa 14mila mq – si legge nelle schede di progetto –, rafforzano indubbiamente la forte valenza del sito. Tali caratteristiche consentono l’inserimento di destinazioni d’uso coerenti con le finalità di valorizzazione del polo funzionale intrapreso dal Comune di Imola, in particolare la collocazione di servizi collettivi indirizzati alla ricettività e alla polifunzionalità".