‘Terre&Motori’ , format promosso dai visitatori

È un bilancio positivo quello tracciato dal Comune per il ‘Food village’ che da giovedì a ieri sera ha animato piazza Matteotti tra arte, musica e cibo di strada. Inizialmente pensato per il Gran premio di Formula 1, l’evento brandizzato ‘Terre&Motori’ (marchio dell’orbita Con.Ami) alla fine è andato in scena nel weekend della Superbike. E ha visto la partecipazione di dieci food truck, un bar e vari stand di cui uno dedicato ai vini del territorio.

Sul fronte musicale, ieri sera gran finale con la band Lennon Lives e dj Elia Poggi. Ma c’è stato spazio, come già accennato, anche all’arte; declinata tra l’altro in chiave solidale. In piazza Matteotti è stata infatti allestita la mostra ‘Arte fuori dal fango’: gli artisti di Spazzate Sassatelli Ester Di Cola, Alberto Alleati, Giuseppe Princiotta, Sisay Bozzola, Simona Mastrangelo hanno esposto quadri e sculture salvati dall’alluvione che ha colpito la frazione imolese. L’iniziativa è stata pensata per una raccolta di beneficenza a offerta libera. Sempre all’interno del ‘Food Village’, sabato sera sono stati premiati i vincitori della prima edizione del concorso ‘Superbike in vetrina’, promosso dal Comune. "Il villaggio ‘Terre&Motori’ si è rivelato un successo – commenta Elena Penazzi, assessore all’Autodromo –. Per questo pensiamo che potrebbe diventare un format di collegamento con il circuito anche in occasione altri eventi".