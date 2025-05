Terza età e non solo, il convegno medico

Oggi, il Centro sociale Bertella organizza una conferenza a tema medico. Appuntamento alle 14,30 nella sede in piazza Papa Giovanni XXIII n. 35. Saranno presenti: Claudia Camanini, specialista in Cardiologia dell’Ausl che parlerà delle Problematiche cardiologiche nella terza età. E Costantino Magnani, Specialista in Proctologia dell’Ausl, che parlerà delle problematiche proctologiche. Gabriella Gangi, nutrizionista, che parlerà di dieta mediterranea. Rinfresco offerto al termine. Info: 331 9236074 oppure 333 4418908.