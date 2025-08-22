Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Terzo binario della ferrovia. Panieri non chiude ai comitati: "Ogni proposta merita ascolto"
22 ago 2025
ENRICO AGNESSI
Cronaca
Il sindaco dopo la nuova idea del coordinamento dei cittadini chiede ancora una volta il dialogo "Seguiamo con attenzione il dibattito sul potenziamento. Tutte le valutazioni devono essere rispettate".

Il sindaco Marco Panieri

Il giorno dopo la nuova proposta del coordinamento dei comitati ‘No viadotto’, contrari appunto al progetto di ampliamento della ferrovia tramite una sopraelevata da costruire poco oltre il tracciato dell’autostrada A14, il sindaco Marco Panieri assicura di voler percorrere ancora una volta la (difficile) strada del dialogo.

Il primo cittadino, interpellato sul caso, non chiude infatti la porta al gruppo di cittadini che, per quanto riguarda il tratto imolese dell’ampliamento ferroviario, sembrano aver accantonato l’idea di un tunnel sotterraneo già scartata da Rfi. E sostenuti dal parere degli ingegneri Luigi Francesco Montanari e Eugenio Milizia, auspicano ora la creazione di un terzo binario, in affiancamento all’attuale linea ferroviaria, in cui assicurano sia possibile circolare nei due sensi da Bologna a Castel Bolognese. Il tutto, hanno spiegato dal coordinamento dei comitati in un video pubblicato sui social, grazie alla installazione del nuovo sistema di segnalamento europeo via radio Ertms/Etcs.

"Seguiamo con attenzione il dibattito in corso sul progetto di potenziamento ferroviario – premette il sindaco Panieri nella sua dichiarazione di risposta alle istanze del comitato guidato dal portavoce Armando Martignani e che nelle scorse settimane ha fatto sentire la propria voce anche in Regione –. Ogni valutazione e proposta che arrivi dal territorio merita rispetto e ascolto, soprattutto quando avanzata da tecnici e cittadini che si impegnano con senso di responsabilità".

Ciò detto, "come Amministrazione continueremo a rappresentare le istanze della comunità insieme alla Regione nei confronti di Governo e Rfi, affinché le scelte tengano conto della sostenibilità ambientale, economica e sociale", prosegue il primo cittadino. Il tutto "garantendo allo stesso tempo le necessarie infrastrutture – conclude il sindaco Panieri – per la mobilità e lo sviluppo del nostro territorio".

Secondo i calcoli del coordinamento dei comitati, l’introduzione di questo ulteriore corridoio in superficie, al quale andrebbe poi abbinata una deviazione a Faenza della linea per il traffico merci, porterebbe la capacità di circolazione della linea dagli attuali 170 treni a circa 300 complessivi giornalieri. Si tratterebbe, in pratica, di una soluzione che, sempre nelle parole del gruppo di cittadini nato ormai oltre un anno fa e cresciuto nel corso degli ultimo dodici mesi, sarebbe "equivalente" alla soluzione proposta da Rfi ma "meno costosa".

