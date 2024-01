Terzo mandato, ok vicino. Si voterà 8 e 9 giugno per eleggere i sindaci

Non c’è due senza tre. In Parlamento la danno ormai come cosa fatta. La bozza del decreto legge è pronta e si attende solo la ratifica e la firma del presidente della Repubblica. I sindaci uscenti con due mandati nei comuni tra 5mila e fino a 15mila abitanti potranno candidarsi per la terza volta (sotto i cinquemila il limite è stato tolto del tutto). A livello nazionale la cosa piace a tutti trovando un consenso bipartisan.

Comunque vada il decreto legge su cui si attende solo la firma porta anche altre novità. La prima è sui giorni dl voto. Si passa dalla domenica e lunedì a operazioni di voto che partono alle 14 del sabato fino alle 22, riprendendo la domenica dalle 7 alle 23. In caso di election day, a urne chiuse saranno prima scrutinati i voti delle europee, poi dalle 14 di lunedì quelli per i comuni.

Otto su dieci i Comuni del Nuovo Circondario Imolese che l’8 e 9 giugno saranno interessati dalla tornata elettorale per scegliere la loro nuova guida amministrativa. Tutti tranne Imola e Castel del Rio, la più grande e la più piccola delle realtà che compongono l’unione. Per numero di abitanti (oltre 20mila, ndr) è Castel San Pietro Terme il territorio più significativo chiamato alle urne dopo il decennio di reggenza dem griffata Fausto Tinti. Subito dopo arriva Medicina (più di 16mila cittadini) con Montanari, primo cittadino del centrosinistra a trazione Pd, in procinto di completare il suo primo mandato.

Effetto terzo mandato subito in campo a Dozza con il civico Luca Albertazzi fortemente attratto dall’ipotesi di concorrere per il tris. Sotto ai 5mila abitanti ci sono Castel Guelfo, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice dove i sindaci Claudio Franceschi, Nicola Tassinari, Beatrice Poli, Mauro Ghini e Gabriele Meluzzi, tutti di corrente centrosinistra marchiata Pd vanno a caccia della riconferma dopo cinque anni difficili caratterizzati dagli ostacoli pandemia e alluvione disseminati lungo il percorso.