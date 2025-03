"Tessere e calotte, così la raccolta non funziona"

"Sempre più inefficiente il sistema di raccolta rifiuti nel nostro territorio" A parlare è Christian Rodondi, responsabile dei dipartimenti segreteria provinciale Forza Italia. "Un problema reale e grave che sta influenzando la qualità della vita dei cittadini del circondario – prosegue –. Le scene quotidiane raccontano di cassonetti sommersi dell’immondizia. I cittadini si ritrovano a dover convivere con rifiuti abbandonati. L’intero sistema continua a non funzionare". Secondo Rodondi basterebbe "riaprire le calotte ed eliminare le tessere per migliorare un servizio fondamentale come quello della raccolta rifiuti".