Tesserini caccia, ultimi giorni per la restituzione

I cacciatori residenti nel Comune di Castel San Pietro Terme devono riconsegnare entro il 31 marzo allo Sportello Cittadino i tesserini per la caccia relativi alla stagione 2022-23. Lo Sportello Cittadino è al piano terra del Municipio. Questi gli orari di apertura: lunedì 8,30-12,30, martedì 8,30-12,30 e 15-17,45, mercoledì 8,30-12,30, giovedì 8,30-17,45, venerdì 8,30-12,30. Il tesserino regionale per la caccia consente l’esercizio dell’attività venatoria sul territorio nazionale all’interno dei territori di caccia ai quali il cacciatore è iscritto e sulla base della tipologia di caccia praticata. Viene rilasciato dal Comune di residenza, previa presentazione della licenza di caccia in corso di validità e compilazione della dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e restituzione del precedente tesserino, e deve essere restituito al termine dell’esercizio dell’attività venatoria e comunque entro il 31 marzo. In caso di mancata restituzione o di restituzione di tesserino non integro o contraffatto, al cacciatore non potrà essere rilasciato un nuovo tesserino.