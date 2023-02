Tesserini da caccia, la riconsegna

Diversi municipi del circondario ricordano che i tesserini da caccia del calendario venatorio 2022-2023 dovranno essere riconsegnati agli stessi enti entro il 31 marzo. Per Casalfiumanese è attivo l’ufficio Urp mercoledì e sabato 8.30-12, e il giovedì 15-18. Priorità ai cittadini con appuntamento (0542 666122 - 666223 o [email protected]). Saranno accettati e registrati tesserini anche oltre tale data ma il cacciatore incorrerà in sanzioni. A Fontanelice consegna in amagrafe negli orari d’ufficio.