Ticket ‘settore 2’ da 90 a 400 euro

Novanta euro il venerdì; 150 euro il sabato; 300 euro la domenica; 400 euro l’abbonamento all’intero weekend. Questi i prezzi per assistere al Gran premio di Formula 1 del 19-21 maggio dalla curva Gresini (ex Variante Alta), dove in questi giorni le ruspe sono al lavoro in vista dell’allestimento di almeno una tribuna provvisoria. I biglietti non sono ancora in vendita, ma si tratta comunque di prezzi da ‘settore 2’, quello cioè che oltre alla curva Gresini include anche le tribune Acque minerali e Tosa. Il via libera all’acquisto è atteso a breve. Nel frattempo, già dallo scorso 21 dicembre gli appassionati stanno acquistando i tagliandi circolari, prato e per le tribune centrale (gli unici ancora disponibili per la gara in questo primo lotto), Acque minerali e Villeneuve.