Tilt, i laboratori sul palco con ‘Corsi e ricorsi 2024’

Oggi al teatro Lolli (via Caterina Sforza, 3) c’è ‘Corsi e ricorsi 2024’, a cura dell’associazione Tilt. Due turni di spettacolo: alle 18 e alle 21. Si tratta dell’esito del laboratorio giovani ‘Dal testo al palco 2023’. Testi di: Cameron Beckett, Francesco Bedeschi, Sofia Zani. Regia di Federico Caiazzo. Per partecipare all’evento come pubblico occorre essere tesserati: per tesserarsi occorre scaricare il modulo di iscrizione dall’area ‘Diventare soci" del sito Tilt.org, compilarlo e spedirlo a info@tiltonline.org. La sera dello spettacolo verrà richiesto un contributo di cinque euro. La tessera sarà spedita via e-mail.