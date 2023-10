Timori per l’autunno alle porte: "Il ponte di Carseggio è fermo. Perché i lavori non iniziano?"

Da Fontanelice a Casalfiumanese. Si sposta all’altezza del guado di via Macerato, dove dovrà sorgere il nuovo ponte di Carseggio, la lente d’ingrandimento sulla vallata del Santerno del consigliere metropolitano Simone Carapia (nella foto). L’esponente in quota Lega, evidentemente già in pieno clima campagna elettorale amministrativa (per lui si parla di una possibile candidatura alla poltrona di sindaco proprio a Fontanelice), fa il punto sull’avvio del cantiere per realizzare l’atteso attraversamento.

"Dopo l’annuncio della ditta Zini Elio per l’esecuzione delle opere, è ancora tutto fermo – attacca –. Si vocifera di problemi riguardanti il progetto costi che metterebbero in discussione la partenza dei lavori che era prevista nello scorso agosto". Non solo. "Le famiglie che abitano a Macerato sono state sfollate da maggio a fine giugno a causa dell’alluvione e, con l’unica via d’accesso fruibile rappresentata dal guado di cemento sul fiume, restano sempre in allerta – continua –. Mancate promesse e assicurazioni continuano a perpetrarsi dopo nove lunghi anni. Se era stato stilato un cronoprogramma delle opere, siamo già ampiamente in ritardo". Con una serie di interrogativi: "Gli stanziamenti di Regione e municipio sono ancora sufficienti per completare l’attraversamento o ci sono altri problemi – chiede Carapia –? Dove potranno alloggiare le famiglie in questione se l’innalzamento del livello del fiume renderà impraticabile il guado?".

Domande alle quali risponde tempestivamente la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli: "Non c’è alcun tipo di problema al progetto. Importi e tempistiche, in termini di durata del cantiere dalla posa della prima pietra, non hanno subito variazioni – spazza via tutti i dubbi la prima cittadina –. Procedono gli adempimenti burocratici a carico della ditta aggiudicataria che ha già chiesto l’autorizzazione ai subappalti e, questo mese, quella relativa all’ingresso nell’alveo fluviale indirizzata alla Regione". E ancora: "Il Comune sta approntando tutte le pratiche di propria competenza: dalla nomina del tecnico collaudatore all’autorizzazione del subappalto passando per la stipula del contratto. Si tratta di procedure che richiedono iter specifici e abbracciano normative piuttosto delicate – aggiunge la Poli –. Ricordo a Carapia che è ancora in vigore un’ordinanza di evacuazione per le famiglie di via Macerato proprio per salvaguardare tutti i parametri di sicurezza pubblica. Il nostro impegno nei loro confronti non è mutato rispetto alle settimane più critiche dell’alluvione".