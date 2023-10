Tinti replica a Lisei: "Richieste fondi in ritardo?. No, sono tempi normali"

"Non ho accusato la struttura commissariale e il Governo, mi sono limitato a dire che non posso aprire i cantieri e far partire lavori finché non ho le risorse richieste in cassa. La richiesta di fondi inviata il 18 ottobre? Non saremo stati delle lepri, ma un mese e 10 giorni per presentare tutta la documentazione e chiudere una istruttoria complessa come questa sono tempi fisiologici e prevedibili".

Para il colpo e attacca il sindaco Fausto Tinti, dopo le accuse del senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei che il sindaco Tinti archivia come "ennesime strumentalizzazioni per colpire l’operato dell’Amministrazione comunale e la sua persona". Primo motivo del contendere è la frase pronunciata da Tinti ("se le risorse non arrivano, non possiamo inventarcele") sui lavori post alluvione, frase, si difende il sindaco, "estrapolata da un intervista televisiva da un contesto molto più ampio. Lisei mi ha attribuito accuse alla struttura commissariale e al Governo che non ho minimamente espresso, io mi sono limitato a dire che non posso aprire i cantieri e far partire lavori finché non ho le risorse richieste in cassa".

Sull’accusa di Lisei di non aver chiesto fondi urgenti allo Stato se non il 18 ottobre scorso, Tinti difende il suo operato. "Non siamo stati delle lepri ma un mese e 10 giorni per un’istruttoria complessa come questa sono tempi prevedibili, oltretutto se si considera il periodo in cui gli uffici erano alle prese con la riapertura delle scuole e la partenza di diverse opere pubbliche". Poi Tinti passa al contrattacco. "Lisei parla, strumentalizza, monopolizza spazi sui giornali ma non conosce il territorio e quanto in esso accade. Fa oltretutto confusione sulle competenze degli enti locali: sul Gaiana sono in corso gli interventi da parte dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione che ne ha la pertinenza, mentre il Comune sta operando sull’irrobustimento del ponte di Palesio, messo a dura prova dal flusso del Quaderna".

Tinti aggiunge che "l’ordinanza 62023 che è stata emanata a fine agosto ed è arrivata ai comuni i primi di settembre conteneva la lista dei danni segnalata da Castel San Pietro Terme, comprendente tutti gli interventi svolti e da mettere a terra: sia quelli realizzati con somma urgenza e per i quali abbiamo anticipato i soldi, sia quelli per i quali riceveremo un acconto del 40 per cento e che prevedono il ripristino dei danni cosiddetti secondari e di cui abbiamo fornito una stima preliminare. Ribadisco che per noi quelle risorse sono monete sonanti e anche che finché non ci sono i soldi in cassa, io non me li posso inventare e i lavori non possono partire", e conclude con una stilettata al Governo dal quale, dice, "sinceramente mi aspettavo delle procedure molto più snelle dal momento che questa amministrazione ha presentato dal 10 giugno al 4 settembre la propria rendicontazione alla Regione ben quattro volte. La burocrazia della struttura commissariale va decisamente alleggerita".

