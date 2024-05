"Togli i piedi dal sedile del bus". Lui gli sfregia il viso col coltello

Accoltellato sull’autobus perché ha chiesto la cortesia di non allungare le gambe sul suo sedile. Sarebbe questa la futile ragione che ha portato a una gravissima aggressione a un minorenne castellano colpito sul volto da una coltellata sferrata da un ragazzo appena maggiorenne di Bologna. L’episodio si è verificato la mattina del 20 aprile, a bordo dell’autobus Linea 247 Imola-Alberino, ma è stato reso noto dai carabinieri soltanto nella giornata di ieri. Nel mezzo pubblico si trovava un giovane castellano, minorenne, che stava raggiungendo Imola e in particolare il suo istituto scolastico. E si trovava, a breve distanza sul bus, anche un 18enne bolognese, con destinazione non accertata (il giovane non risulta frequentante alcuna scuola superiore).

È stato proprio a quest’ultimo che il castellano si è rivolto durante il tragitto chiedendogli di non allungare le gambe sui sedili dell’autobus. Per tutta risposta il 18enne bolognese, non accettando il rimprovero, ha estratto dalla tasca un coltello e ha colpito lo studente al volto, sfregiandolo, con un solo colpo che è arrivato a pochissimi millimetri dall’occhio. Nonostante la ferita e il volto insanguinato, il ragazzino è arrivato a scuola, dove è stato soccorso dal bidello e dal dirigente che poi hanno telefonato ai suoi genitori.

Trasportato immediatamente al pronto soccorso, il minorenne è stato medicato dai sanitari e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Le successive indagini aperte dai carabinieri hanno portato all’individuazione dell’aggressore. Il 18enne bolognese è stato così denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna per i reati di lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. L’appena maggiorenne, peraltro, risulta già gravato da un precedente di polizia per rapina aggravata e lesioni personali in concorso.

c. b.