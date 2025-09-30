Topi in classe, chiusa materna a Imola. “Episodio inaccettabile”

Imola, 1 ottobre 2025 – Allarme roditori alla scuola materna Pambera, dove nei giorni scorsi è stata segnalata la presenza di topi all’interno della struttura comunale che ospita un centinaio di bambini suddivisi in quattro sezioni di età mista.

Il Municipio, ricevuta la segnalazione, è subito intervenuto nell’immobile di via Casoni, nel quartiere Marconi, attivando un’azienda specializzata, che ha collocato trappole negli spazi interessati catturando alcuni esemplari provenienti dagli scantinati. Contestualmente è stata allertata anche l’Ausl, chiamata a monitorare la situazione dal punto di vista igienico-sanitario.

Gli interventi di bonifica sono proseguiti senza sosta per tutto il fine settimana e nella giornata di lunedì. Secondo quanto riferito dall’amministrazione, ieri il problema appariva risolto, ma la scuola è rimasta chiusa a titolo precauzionale per consentire ulteriori verifiche ed escludere il rischio di nuove intrusioni.

Per garantire continuità didattica, i bambini sono stati trasferiti temporaneamente in altre strutture, evitando così interruzioni alle attività educative. La riapertura della Pambera, rassicura il Comune, è prevista a breve, una volta conclusi i controlli finali.

“Non è accettabile che in luoghi pubblici, in particolare all’interno di una scuola materna, si registrino situazioni di degrado di questo tipo – protestano da Fratelli d’Italia il consigliere comunale Simone Carapia e la capogruppo in Regione, Marta Evangelisti –. Chiediamo un intervento rapido di disinfestazione e misure preventive per evitare il ripetersi di episodi simili. Questo episodio non va assolutamente trascurato né minimizzato”.

Poi l’affondo indirizzato al sindaco Marco Panieri e alla sua Giunta.

“A Imola chi governa si va vanto della grande azione amministrativa e poi abbiamo i topi con i bambini alle materne? – incalzano i due esponenti di opposizione –. Non si poteva prevedere una derattizzazione durante la stagione estiva? Ci auguriamo che da parte di chi governa ci sia maggiore sensibilità e attenzione per queste problematiche. Panieri e la sua maggioranza, invece di magnificarsi e di raccontare quello che vorrebbero fare ma non hanno ancora fatto e forse non faranno mai, si occupino dei problemi reali che toccano le nostre famiglie e i nostri figli. Meno annunci, meno terrazze vip, meno casa degli eventi e soprattutto meno roditori nelle scuole”.

L’episodio riporta alla mente quanto accaduto ormai diversi anni in un’altra scuola materna comunale imolese. Era novembre 2018 quando alla Gasparetto (quartiere Zolino) venne rilevata la presenza di alcuni topi. Oltre all’installazione delle trappole, anche in quella circostanza venne predisposto un servizio di pulizie straordinarie, provvedimento che venne accompagnato dal sigillo di alimenti (accorgimento che viene già adottato abitualmente nelle scuole imolesi), dallo smaltimento di materiale attraente per i roditori e dalla chiusura dei piccoli passaggi.