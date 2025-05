TopLegal Awards allo studio Bovesi

C’è stata gloria anche per Imola ai TopLegal Awards andati in scena al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’ di Milano. Già, perché il premio ‘Studio dell’anno Corporate M&A Mid Cap’ è andato allo studio Bovesi and Partners guidato dall’avvocato Massimiliano Bovesi. Si è trattato del quinto riconoscimento per il legale imolese nella kermesse settoriale più autorevole d’Italia: "In questo lavoro servono metodo, attenzione ai dettagli e un po’ di cuore – ha raccontato Bovesi –. A volte la differenza si fa proprio nei momenti critici di una trattativa: lì bisogna saper vedere soluzioni dove altri si fermano". Il team di lavoro conta circa venti professionisti, tra cui otto partner e ben dodici madrelingua. Non solo. "Questo riconoscimento è anche una storia emiliana – ha aggiunto Silvia Aquitani, partner dello studio –. La testimonianza di come si può crescere restando fedeli alla propria identità, lavorando con precisione e passione, senza rincorrere le apparenze".

Mattia Grandi