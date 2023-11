Tormentone Bretella : "Serve un referendum"

Indire un referendum cittadino per decidere il destino della Bretella. Lo chiede il comitato Agorà Montericco, nato lo scorso anno con l’obiettivo (raggiunto) di stoppare la costruzione della nuova isola ecologica in Pedagna e che poi ha allargato il proprio raggio d’azione ai temi caldi del quartiere.

"Sono troppi i lati oscuri relativi al completamento della Bretella ed è troppo importante la decisione da prendere in merito a questo argomento – osservano dal comitato –. Decisione che non può essere presa da un numero ristretto di cittadini, nel cuore della notte, nel mezzo di un solo, e ad oggi unico, incontro pubblico sul tema. Al contrario, vi è la necessità di un maggiore approfondimento della questione sotto ogni aspetto".

In altre parole, secondo il gruppo che mette insieme decine di residenti della Pedagna, l’amministrazione Panieri "non può mettere i cittadini di fronte al fatto compiuto" e "non può togliere loro la facoltà imprescindibile di decidere su modifiche così importanti e improcrastinabili del territorio"

Il riferimento è all’incontro pubblico, al quale hanno partecipato oltre un centinaio di persone, che si è tenuto nei giorni scorsi al centro sociale La Tozzona. In quella sede, sono state presentate le quattro alternative progettuali per il completamento dell’ultimo tratto (700 metri circa) dell’asse attrezzato: da via Salvo D’Acquisto alla rotatoria di via Punta (di fronte al supermercato Sigma). Una, in particolare, è stata presentata dai tecnici come più adatta in quanto in grado di garantire un risparmio economico, con "tempi di costruzione e impatto del cantiere contenuti". E cioè: realizzazione di due corsie per senso di marcia; profilo altimetrico dell’asse in trincea a quota poco al di sotto rispetto al piano campagna attuale; rampa di uscita su svincolo di via D’Acquisto. All’indomani di quell’incontro, terminato senza obiezioni da parte del pubblico, il sindaco Marco Panieri ha così annunciato la volontà di procedere in quella direzione.

"L’opera pubblica è stata definita dalla amministrazione regionale e da quella comunale la più importante e imponente per la nostra comunità – ricostruiscono da Agorà Montericco –. Pertanto sarebbe opportuno attivare i massimi strumenti di democrazia sociale".

Inoltre, vista "la grande indecisione e la divisibilità che quest’opera comporta", secondo il comitato sarebbe opportuno avere un risultato "inconfutabile di certezza" che può essere appunto garantita "solo da un referendum cittadino sul tema".