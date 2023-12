Torna ‘Accadde a Betlemme’

Torna l’emozione di ‘Accadde a Betlemme’. Oggi, a partire dalle 16, si svolgerà infatti la ventesima edizione del tradizionale evento natalizio organizzato dalle scuole paritarie San Giovanni Bosco per rappresentare la Natività. Oltre 400 alunni dal nido alla secondaria di primo grado (ex scuola media), guidati dai registi Alessandro Lelli e Michela Zardi, si troveranno abbigliati da pecorelle, angeli e pastori, in tre punti diversi della città. Da qui si snoderanno tre cortei che arriveranno in piazza Matteotti (che riabbraccia ‘Accadde a Betlemme a distanza di quattro anni dall’ultima edizione) dove con canti e testi recitati verrà messo in scena il presepe. "Quest’anno – ricordano gli organizzatori dell’evento – ricorrono gli 800 anni da quando San Francesco allestì a Greccio il primo presepe e iniziò la tradizione popolare di ricreare nelle case, nei luoghi di lavoro e ovunque la scena prodigiosa della Natività". L’iniziativa ha il patrocinio del Comune.