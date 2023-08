Torna ‘Calici di stelle’ Vino, sapori, musica per una serata con il naso all’insù

Che notte di San Lorenzo sarebbe senza Calici di Stelle a Fontanelice. Così il paese della vallata del Santerno si lascerà alle spalle, almeno per qualche ora, i patemi da frane e smottamenti per godere del fascino degli astri e della magia delle costellazioni. Nella speranza di vedere quelle stelle cadenti a cui affidare sogni e auspici.

Tutti con il naso all’insù dalle 20 del 10 agosto nelle vie del centro storico dell’abitato collinare per un evento, da tempo punto fermo della programmazione della valle, targato Comitato Sapori in Piazza. Con un percorso pedonale ad anello, tra piazza Roma e le vie Carretti, Sercecchi e Campomori, da affrontare muniti di calice di cristallo per approfittare delle 5 degustazioni di vino comprese nel coupon a pagamento. Non si tratterà di nettari d’uva qualsiasi, perché arriveranno da nove cantine della collina posizionate, con tanto di stand, lungo i caratteristici vicoli fontanesi. Senza dimenticare i prodotti tipici del territorio preparati da altrettante aziende agricole locali, tra pasta artigianale, formaggi, piadina romagnola, salumi, marmellate e la mitica piè fritta che a Fontanelice è un’istituzione, da gustare dietro presentazione di apposito buono acquistato alla cassa.

"È la nostra prima edizione post alluvione – analizza Giuliano Monti del comitato organizzativo -. La vigilia? Il vero successo è essere qui a parlare di una manifestazione dopo tutto quello che abbiamo vissuto in vallata. Format confermatissimo con buon vino, ottimo cibo, cielo stellato, bancarelle e musica". Con un’occhiata di prassi al meteo e al calendario: "Le previsioni sembrano buone e con la collocazione infrasettimanale della ricorrenza punteremo al record di partecipanti – confida –. Calici di Stelle non ha più bisogno di grandi slogan perché si è costruito la credibilità negli anni. La coincidenza temporale col weekend, però, ci mette di tanto in tanto in concorrenza col mare che attrae i più giovani. Meglio evitarla".

Come ogni anno sarà presente l’associazione Astrofili Imolesi che guiderà i più curiosi nell’osservazione delle stelle. Presso l’Archivio Museo Mengoni, invece, sarà allestita la mostra ‘Tra cielo e terra, dal mattino alla notte, nella nostra valle’ a cura dell’Associazione Foto Culturale ‘Giovanni Magnani’ dedicata ai suggestivi paesaggi della zona. Possibilità di salita sulla torre civica per ammirare, da una posizione privilegiata, la volta celeste. Musica e colore garantiti dallo spettacolo del poliedrico Fabiano Naldini insieme al suo trio. Con una curiosità: non sarà presente il sindaco Gabriele Meluzzi. Il primo cittadino, infatti, è stato invitato a Isera Belvedere, in provincia di Trento, per partecipare all’evento locale ‘Calici di Stelle – Cena sotto la luna e le stelle’ per una parentesi solidale legata all’emergenza alluvione in Emilia-Romagna sotto l’egida dell’associazione nazionale Città del Vino.

Mattia Grandi