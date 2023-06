Torna il cinema alla Rocca Oltre 60 serate con attori e registi E quest’anno c’è il taglio del prezzo

Costo dei biglietti più basso (grazie a un’iniziativa del ministero), ma la solita programmazione di qualità in grado di accontentare tutti. Torna domenica prossima, e andrà avanti fino a mercoledì 30 agosto, il cinema all’aperto nel cortile della Rocca sforzesca. Previste 63 serate, con decine di film diversi proiettati (più qualche replica) su schermo gigante in qualità 4K in una delle arene più belle della regione.

Il prezzo speciale di 3,50 euro per i film italiani ed europei (per le produzioni internazionali 6,50 euro), nell’ambito dell’iniziativa Cinema Revolution voluta dal ministero della Cultura, è tra le novità della rassegna cinematografica organizzata da Start Cinema in collaborazione con il Comune.

Anche quest’anno la scelta dei film predilige il cinema di qualità, valorizzato dagli incontri con registi e attori che dialogheranno con il pubblico. Il primo incontro coinciderà con il giorno d’apertura, domenica 25 giugno alle 21.30 per il film Rapito di Marco Bellocchio: presente in sala uno degli attori emergenti più talentuosi del nostro cinema: Leonardo Maltese.

Gli incontri con i professionisti del nostro cinema proseguono il giorno dopo, lunedì 26, con il regista imolese Gian Marco Pezzoli, che presenterà – prima del film di Gabriele Salvatores ‘Il ritorno di Casanova’ – il cortometraggio dal titolo Miya e Jin.

E ancora lunedì 3 luglio, sempre alle 21.30, la regista Cinzia Bomoll presenterà, dopo l’anteprima al Festival del Cinema di Roma, il director’s cut del suo ultimo film intitolato La California; il giorno successivo, in chiusura di serata e quindi creando l’occasione per un momento di domande e risposte col pubblico, sarà invece la volta di Michele Vannucci con Delta.

Passando ad agosto – quando le proiezioni inizieranno alle 21 anziché alle 21.30 – un altro appuntamento di rilievo è la presentazione in anteprima nazionale, martedì 8, di ‘La lunga corsa’ di Andrea Magnani, ospite della serata.

"Ritorna la poesia del cinema all’aperto, nella splendida cornice della Rocca sforzesca – esulta l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. Ciascuno potrà non solo recuperare la visione degli ottimi titoli cinematografici usciti questo inverno, ma godersi anche le produzioni più recenti e attuali con un costo del biglietto davvero per tutti. ‘Rocca Cinema Imola’ costituisce, per noi, un’importante proposta culturale caratterizzata da una scelta molto rappresentativa della recente produzione cinematografica, che vogliamo mettere a disposizione sia degli imolesi che sia dei turisti".