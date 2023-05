Torna il concorso dell vetrine

C’è tempo fino a sabato 13 maggio per iscriversi alla terza edizione del concorso ‘Formula 1 in vetrina’, voluto anche quest’anno dal Comune, che si svolgerà nella settimana del Gran premio del 19-21 maggio. Possono partecipare tutte le attività con sede in città eccezion fatta per quelle dei centri commerciali. L’iscrizione è libera e gratuita. Chi intende partecipare al concorso dovrà compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito del Comune e inviarlo via mail.

Le domande pervenute fuori termine saranno escluse dal concorso.

Le vetrine dovranno essere allestite entro il giorno 13 maggio e rimanere tali almeno fino al 21 maggio compreso. Le attività che aderiranno al concorso saranno individuabili attraverso l’esposizione in vetrina di apposita locandina fornita dal Comune.

Il titolare della prima vetrina classificata riceverà un premio in denaro di 500 euro; il il secondo 300 euro e il terzo 200 euro. Nelle altre due edizioni dell’iniziativa, commercianti e artigiani imolesi si sono sbizzarriti. E hanno accompagnato il Gran premio di Formula 1 addobbando a festa tanto le vetrine del centro storico quanto quelle delle altre zone della città. L’auspicio è che vada così anche quest’anno.