Torna il concorso ’miglior vetrina’

Il Comune (ri)lancia il concorso ‘Miglior vetrina’ in vista del Gpdi Formula 1 del 17-19 maggio. E anzi quest’anno, visto che dal 19 al 21 aprile sarà già tempo di Wec (World endurance championship), al quale faranno seguito le celebrazioni per il trentennale delle morti di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna (30 aprile – 1° maggio) ha deciso di anticipare la contesa riservata alle attività commerciali della città. In palio premi da 500, 300 e 200 euro per i primi tre classificati. Il bando verrà pubblicato a breve.

"L’iniziativa è finalizzata a creare sinergie tra l’evento sportivo e la rete commerciale locale, tra l’Autodromo e il centro storico di Imola, e più in generale tra Autodromo ed esercizi di vicinato", sottolineano dalla Giunta.

Il concorso ‘Miglior vetrina’ rappresenta, nelle parole del Comune, "un’occasione di promozione, valorizzazione del territorio visto l’alto afflusso di ospiti e turisti previsto per gli eventi" e "risponde all’interesse pubblico di promuovere l’immagine della città in un’ottica integrata di place branding". L’iniziativa vuole essere inoltre, sempre nei piani del Municipio, un "contributo al rilancio delle imprese commerciali del territorio, a seguito delle difficoltà derivanti dal contesto economico".