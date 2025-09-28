Torna il confronto sui territori per il progetto

L’ampliamento della linea ferroviaria Bologna–Castel Bolognese è entrato in una nuova fase decisiva. Dopo la pubblicazione a luglio del documento di sintesi di Rfi che ha chiuso il primo ciclo di dibattito pubblico, ora il confronto si sposta sui territori, con l’obiettivo di tradurre il tracciato ipotizzato in un progetto condiviso con enti locali e comunità.

Il percorso proposto da Rfi– che alterna tratti in affiancamento alla linea attuale e tratti in variante – non dovrebbe infatti rappresentare un punto d’arrivo, ma una base tecnica di discussione. Questo almeno è quanto hanno ribadito la Regione, la Città metropolitana di Bologna e la Provincia di Ravenna, sottolineando che le osservazioni emerse dovranno essere integrate nella progettazione. La prossima tappa sarà la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, che dovrà accogliere le condizioni considerate imprescindibili: potenziamento del servizio ferroviario regionale e metropolitano, rafforzamento del nodo di Bologna e della linea per Ravenna, eliminazione dei passaggi a livello, contenimento del consumo di suolo e attenzione agli impatti ambientali, paesaggistici e agricoli. Un nodo centrale riguarda inoltre la sicurezza idrogeologica: l’opera non dovrà aggravare le criticità già emerse con le alluvioni del 2023 e 2024. La Regione chiede che ogni scelta progettuale venga pienamente integrata con la pianificazione territoriale e ambientale, per garantire benefici concreti a cittadini e imprese. Il cammino è ancora lungo: solo dopo la definizione del progetto di fattibilità si potrà passare al progetto definitivo ed esecutivo, tappe indispensabili prima dell’avvio dei cantieri.