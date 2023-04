Torna il mercatino dell’antiquariato

Torna il Castro Antiquarium, il mercato dell’antiquariato organizzato dall’Associazione turistica Pro Loco con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Un’occasione, quella di domani, da non perdere per trascorrere una piacevole domenica nell’accogliente centro storico di Castel San Pietro Terme, fra le bancarelle di oggettistica, ceramica, libri, stoffe, francobolli, mobili, arredi e altro ancora, che saranno presenti dalle 8 alle 20, mentre potranno rimanere aperti anche i locali e i negozi del centro storico. Per renderlo più esclusivo e interessante, dal 2023 il Castro Antiquarium si svolge nelle quinte domeniche del mese (mentre prima si teneva anche nelle quarte), tranne giugno, luglio e dicembre. Il successivo appuntamento sarà quindi domenica 29 ottobre. Per partecipare come espositori al Castro Antiquarium è obbligatoria la prenotazione al numero 051 6951379 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 oppure mandare una mail all’indirizzo [email protected]