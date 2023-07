Torna il Muro dipinto Il borgo di Dozza diventa un atelier a cielo aperto

Il titolo, le date e i nomi dei componenti della commissione inviti della XXIX Biennale del Muro Dipinto di Dozza sono ufficiali. Appuntamento con ‘Art in progress’ dall’11 al 17 settembre tra le vie dell’antico borgo collinare. Si alza il velo sulla nuova edizione della rassegna d’arte che dal 1960 ad oggi, ogni due anni, ha aggiunto capolavori al museo a cielo aperto dozzese. Uno spettacolo alla portata di tutti perché il pubblico è sempre stato parte integrante della manifestazione grazie alla possibilità di osservare in presa diretta gli artisti al lavoro sulle pareti di molti edifici del paese e della frazione di Toscanella. Dipinti che, di tanto in tanto, hanno richiesto anche un piccolo restauro a causa dell’azione dei fattori atmosferici e dello scorrere del tempo.

Così anche quest’anno, dopo la positiva esperienza della passata edizione, oltre ai sei artisti selezionati con cura dalla commissione inviti saranno in azione diversi restauratori con il compito di dare nuova vita ai murales già presenti. A proposito di commissione, l’elenco dei membri che la comporranno spazia dalla critica d’arte Sabina Ghinassi allo storico Claudio Spadoni, entrambi alla terza partecipazione. Confermate anche la docente Lucia Vanghi e Francesca Grandi. Tre i volti nuovi: da quello di Simonetta Mingazzini, presidente della Fondazione Dozza Città d’Arte, all’ex assessore comunale Fabrizio Grisoni. Ma anche Francesca Billiani, professoressa della British Academy di Manchester specializzata in arte pubblica. "Sono sempre stata impegnata in prima linea nell’organizzazione della Biennale lasciando ad altri il ruolo nella commissione inviti – spiega Simonetta Mingazzini -. Per la mia quinta, e forse ultima, edizione del Muro Dipinto sono felice di impegnarmi in qualità di membro interno. Il consiglio metterà insieme più competenze per avere una visione più ampia". E scende nei dettagli: "L’aspetto organizzativo sarà nelle mani dei componenti della Fondazione mentre quello artistico in quelle di due esperti d’arte come Sabina Ghinassi e Claudio Spadoni – aggiunge -. Sul filone restauri ci sarà Lucia Vanghi con noi dal 2009".

Non solo. "Abbiamo voluto aggiungere uno sguardo internazionale con Francesca Billiani che garantirà un focus specifico sull’arte muraria – conclude -. Tra Toscanella e Dozza saranno attivi molti cantieri. Il titolo della rassegna, ‘Art in progress’, suggerisce e richiama l’attenzione riposta con continuità in un percorso che va dalla creazione delle opere alla loro cura e messa in sicurezza". Senza dimenticare il richiamo attrattivo dell’appuntamento. Nel borgo, infatti, saranno allestite mostre durante la settimana della Biennale con il coinvolgimento di artisti e visitatori. Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Luca Albertazzi: "Il tema del restauro avrà una crescente importanza nel programma della Biennale perché la tutela di un patrimonio artistico così ampio, peraltro di competenza comunale, non è una questione secondaria alle latitudini del borgo – ragiona -. Si preannuncia un’edizione ricca di iniziative collaterali frutto di relazioni capaci di arginare l’impatto della diminuzione delle risorse economiche disponibili rispetto a qualche lustro fa. Il merito? Una mentalità aperta e un ottimo lavoro di squadra tra più parti".