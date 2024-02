Torna il premio Ezio Pirazzini. Il concorso per gli studenti parla di uguaglianza nello sport

‘Uomini e donne: lo sport abbatte le differenze?’. Mai così stimolante e ricco di suggestioni il titolo dell’undicesima edizione del concorso ‘Ezio Pirazzini, protagonista di una passione’, aperto come di consueto a tutti gli studenti delle scuole superiori del circondario e non solo.

Dedicato alla memoria del giornalista sportivo imolese Ezio Pirazzini, per anni colonna de ’il Resto del Carlino’, il concorso (articolato in due sezioni: stampa e multimediale) è già aperto. Gli elaborati vanno consegnati entro fine aprile, mentre la premiazione si terrà martedì 28 maggio. A organizzare il premio, l’Associazione nazionale atleti olimpici e azzurri d’Italia – sezione di Imola, insieme alla figlia Gabriella Pirazzini, a Marco Isola e Vinicio Dall’Ara, e ad altri amici del giornalista.

L’obiettivo è promuovere la capacità narrativa, la passione sportiva e la conoscenza di campioni, personaggi, strutture che ne hanno fatto la storia, attraverso articoli, piccoli saggi o filmati. La giuria si compone dei colleghi più cari di Pirezio, quali Pino Allievi, Raffaele Dalla Vite, Renato D’Ulisse e Beppe Tassi.

La forza dell’evento sta proprio nella sua capacità di coinvolgere appieno la città e il territorio in tutte le sue componenti, a partire dagli studenti e più in generale dall’intero mondo scolastico alle associazioni, dalle istituzioni al mondo delle imprese, fino a quello dell’informazione, che ha seguito con crescente interesse dando ampio risalto mediatico al premio. Le premesse ci sono tutte, quindi, per una undicesima edizione all’altezza delle aspettative. E che, come già accennato, avrà un sottotitolo molto attuale.

Ieri mattina nella sala stampa dell’Autodromo conferenza stampa per fare il punto sul concorso. Intervenuti, fra gli altri, Gabriella Pirazzini; Gianfranco Bernardi, presidente del Comitato organizzatore del premio e dell’Associazione nazionale atleti olimpici e azzurri d’Italia per l’Emilia-Romagna; Fabrizio Castellari, vice sindaco e assessore alla Scuola; Pietro Benvenuti, direttore dell’Autodromo; i rappresentanti delle scuole superiori imolesi.

"I ragazzi e le ragazze sono invitati a riflettere su questo tema in maniera non banale", sottolinea Gabriella Pirazzini. Un tema "stimolante e appassionato, aperto a interpretazioni opposte – aggiunge Allievi nel videomessaggio inviato a Imola –. Sono curioso di leggere gli elaborati dei ragazzi. Questo premio è un piccolo Pulitzer delle scuole: un orgoglio per chi partecipa e un orgoglio per noi che lo organizziamo con affetto ricordando l’indimenticabile Ezio".

Videomessaggio carico d’affetto per l’evento imolese anche da parte di Tassi, che rimarca il successo di una manifestazione che "lascia una scia importante" e fa registrare "un’alta qualità dei lavori sempre sorprendenti e capaci di offrire spunti importanti".

Anche Castellari, per il quale Pirezio era "una persona competente, gioiosa e sorridente", plaude a un’iniziativa che "continua a rivolgersi con tenacia e forza alle scuole. Un premio forte e atteso – conclude l’assessore – con un tema stimolante e non banale".

Insiste su questo punto anche Benvenuti, che rimarca come "l’impegno più grande sia oggi quello di lavorare con i ragazzi. Vogliamo che il premio vada avanti – è l’auspicio del direttore dell’Autodromo – per festeggiare nozze importanti".

Conclusioni di giornata affidate a Bernardi, che rievocando una volta di più le grandi qualità umane e professionali di Pirezio esorta i vertici del circuito a ricollocare quanto prima in sala stampa la targa in memoria dell’indimenticato giornalista imolese.