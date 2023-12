Torna il premio. Sabo Rosa

È partita la quindicesima edizione del Sabo Rosa targato Roberto Nuti Group. Da Castel Guelfo, dove ha sede l’azienda leader nel settore dei ricambi per i veicoli industriali, ricomincia il viaggio per scoprire l’importante ruolo delle donne nel settore dei trasporti. Autiste di camion, bus ed autoscale chiamate a raccolta. Ma anche meccaniche, dirigenti o dipendenti di aziende di trasporto, lavoratrici o imprenditrici nei vari settori della filiera. Senza dimenticare le titolari o dipendenti di rivendite di ricambi. Insomma, un universo o quasi. Per partecipare è sufficiente inviare la candidatura entro le ore 12.30 del prossimo 20 febbraio compilando il form accessibile dal sito web dedicato (www.sabo.it). La preselezione sarà svolta da un team di giornalisti poi spetterà alla giuria, composta dalle dipendenti dell’azienda main sponsor dell’iniziativa e presieduta da Elisabetta Nuti, il compito di analizzare i profili e proclamare la vincitrice. Cerimonia di premiazione il 6 marzo a Castel Guelfo nella sede della Roberto Nuti Group, pochi giorni prima della Festa della Donna, con la consegna di un esemplare unico dell’ammortizzatore Sabo con livrea rosa.

L’evento, istituito nel 2010, è stato consegnato fino ad

oggi a diverse rappresentanti del pianeta femminile impegnato nei trasporti.

Dalla campionessa di cronoscalata e manager di team all’autista dei mezzi

dei vigili del fuoco.

E anche due conducenti di pullman, una titolare di officina meccanica e otto camioniste.

Mattia Grandi